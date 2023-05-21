Дарвин Хэм: «Мы уступаем «Денверу» 0-3, не 0-4 — шансы еще есть»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение от «Денвера» в третьем матче финала Западной конференции плей-офф НБА. «Наггетс» ведут в серии против «Лос-Анджелеса» со счетом 3-0.

«Мы проигрываем [в серии] 0-3, не 0-4. До тех пор, пока они не добрались до цифры четыре, в нас есть надежда. Мы все еще в игре», — сказал Хэм после матча.

Четвертый матч пройдет 23 мая, в случае победы в нем «Наггетс» выйдут в финал плей-офф НБА, в котором встретятся с победителем пары «Бостон» — «Майами» (счет в серии — 0-2).