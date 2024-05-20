Акинфеев сыграет в воротах ЦСКА против «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», Игорь Акинфеев выйдет в основном составе ЦСКА на матч против «Пари НН».

Встреча, закрывающая 29-й тур РПЛ, начнется в 20.00 по московскому времени.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.