Харден хочет продолжить карьеру в «Клипперс»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден надеется, что «Сиксерс» обменяют его в «Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Сиксерс» запросили слишком высокую цену, а «Клипперс» пока не намерены переплачивать. Они уверены, что им не нужно ни с кем конкурировать, поскольку они сделали «Филадельфии» лучшее предложение», — рассказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Ранее сообщалось, что Харден воспользовался опцией продления соглашения, но только до конца сезона-2023/24. Баскетболистом также интересуется «Майами».

В сезоне-2022/23 он сыграл 58 матчей в «регулярке» НБА, набирая в среднем 21 очко, 6 подборов и 10,7 передачи.