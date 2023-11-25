«Денвер» проиграл «Хьюстону». Йокич оформил дабл-дабл

«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:86. Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 38 очков и 19 подборов.

В других встречах «Индиана» дома победила «Детройт» (136:113), «Милуоки» победил «Вашингтон» (131:128), «Миннесота» потерпела поражение от «Сакраменто» (111:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Детройт» — 136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)

И: Халибертон (26 + 10 передач), Тернер (23 + 10 подборов), Хилд (18), Топпин (15), Матурин (15), Нембард (13).

Д: Каннингем (31), Айви (25), Дюрен (13 + 13 подборов).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)

М: Б. Лопес (39), Лиллард (31 + 10 передач), Я. Адетокунбо (31).

В: Пул (32), Джонс (22), Кисперт (20), Кузма (19), Шэмет (15).

«Миннесота» — «Сакраменто» — 111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)

М: Эдвардс (35), Таунс (27 + 11 подборов), Гобер (12 + 11 подборов).

С: Фокс (36 + 12 передач), Барнс (18), Монк (17), Сабонис (15 + 11 подборов).

«Хьюстон» — «Денвер» — 105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)

Х: Грин (25), Шенгюн (21 + 14 подборов), Ванвлит (17 + 11 передач), Смит (16 + 14 подборов).

Д: Йокич (38 + 19 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Портер (14).