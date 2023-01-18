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НБА

Сегодня, 05:04

Игроки «Голден Стэйт» встретились с президентом США

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефен Карри вручает майку «Голден Стэйт» Камале Харрис.
Фото Reuters
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Игроки и тренеры «Голден Стэйт» в качестве действующих чемпионов НБА посетили Белый дом. Они встретились с президентом США Джо Байденом.

Самый ценный игрок финальной серии-2022 Стефен Карри вручил первым лицам государства майки «Голден Стэйт». Байдену с номером 46, так как он 46-й президент США, а вице-президенту Камале Харрис — с номером 1.

«Голден Стэйт» второй раз за последние 8 лет посетил Белый дом. Ранее это было сделано после победы в НБА сезона-2014/15.

«Уорриорз» выигрывали НБА также в 2017 и 2018 годах, но тогда «Уорриорз» отказались от визита к президенту страны по политическим соображениям.

БК Голден Стэйт Уорриорз
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