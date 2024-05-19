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Сегодня, 07:15

«Эдмонтон» не сдается! Гениальный Макдэвид перевел серию с «Ванкувером» в седьмой матч

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» в шестом матче
Михаил Скрыль
Корреспондент
Коннор Макдэвид (справа) ищет возможность для паса в матче «Эдмонтон» — «Ванкувер» (5:1) 19 мая.
Фото USA Today Sports
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Коннор сделал три результативные передачи.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Холлоуэй — 3 (Драйзайтль, Бушар), 8:18 — 1:0. Хегландер — 1 (Петтерссон, Гронек), 10:03 — 1:1. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 27:14 — 2:1. Бушар — 5 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:20 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Бушар), 43:25 — 4:1. Кейн — 4 (Драйзайтль), 53:04 — 5:1.
Вратари: Скиннер — Шилов.
Штраф: 30 — 28.
Броски: 27 (4+14+9) — 15 (4+5+6).
Наши: — - Задоров (17.11/0/-1), Подколзин (9.16/1/0).
19 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 3-3.

В самой запутанной паре второго раунда плей-офф состоится седьмой матч. Серия «Эдмонтона» и «Ванкувера» складывается настолько близко, что все игры (до сегодняшнего дня) закончились с разницей в одну шайбу. И ни одна из команд не побеждала дважды подряд. Переломить эту тенденцию «Кэнакс» не смогли в матче номер шесть. Нейтральных зрителей, жаждущих зрелища и интриг, это только обрадовало — во втором раунде все-таки будет седьмая игра.

На матч жизни главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблаух вернул в ворота Стюарта Скиннера, пропустившего две прошлые игры. С Кэлвином Пикаром «Эдмонтон» обменялся победами, а вратарь-дебютант плей-офф отражал не меньше 90 процентов бросков. Скиннер такой статистикой похвастаться не может: ни в одной из четырех игр основной голкипер «Эдмонтона» не превысил 86 процентов. Решение Ноблауха вызвало споры, но раз команда продлила серию, то тренер поступил верно. Скиннер не получил большой объем работы — за это усачу стоит поблагодарить защитников, а партнеры заставили хорошенько потрудиться его оппонента из «Ванкувера» — Артура Шилова.

После легкого сумбура на старте матча «Эдмонтон» повел в счете благодаря роскошной шайбе Дилана Холлоуэя, включившего режим Коннора Макдэвида. 22-летний форвард еще не забивал в серии с «Кэнакс», но сегодня оформил потрясающий гол, издевательски обыграв на индивидуальном мастерстве практически всю пятерку «Ванкувера» и вратаря.

Гости быстро сравняли счет — на пятаке постарался Нильс Хегландер. Вот только переломным гол шведа не стал, а «Эдмонтон» во втором периоде завладел инициативой. «Ойлерз», что очевидно, продолжали верить в мощь своего нападения, а ставка «Ванкувера» на выжидательный режим не сработала. Победу забрал тот, что больше этого хотел.

Макдэвид включился со второго периода, хотя еще в конце первого перестарался перед воротами, после чего судьи отменили шайбу Эвана Бушара. Коннор исправился в фирменном стиле и поучаствовал в голах Зака Хаймана и все того же Бушара. Не спешите винить во всех бедах вратаря Шилова, который в эпизодах с пропущенными шайбами мог сыграть увереннее.

Неизвестно, как «Ванкувер» планировал перевернуть матч, если после 40 минут до ворот Скиннера долетели скромные девять бросков. Провалы в обороне перевешивали все то, что команда Рика Токкета создавала в атаке. Злые лидеры «Ойлерз» доставили Шилову много проблем.

Окончательно добил «Ванкувер» четвертый гол от Райана Ньюджента-Хопкинса после очередного гениального паса Макдэвида. Концовка матча после пятой шайбы Эвандера Кейна не предвещала сюрпризов. Мысленно обе команды готовились к решающей седьмой игре и особо не рисковали.

Без потасовки все-таки не обошлось. Не успокаивался Никита Задоров. Защитник «Кэнакс» впечатал в борт и дал понюхать перчатку Кейну. К стычке подключился Василий Подколзин. По итогу россияне на пару минут раньше партнеров ушли в раздевалку, получив дисциплинарные штрафы.

Оказавшись на грани вылета, лидеры «Эдмонтона» выдали шикарный матч и заслуженно утащили серию в седьмую игру. У Макдэвида — три передачи, у Драйзайтля — две, снова забил Хайман, три очка набрал Ньюджент-Хопкинс, даже Скиннер выдал лучший процент сэйвов во втором раунде. «Ванкувер» ничего не предложил сопернику, чтобы закрыть серию сегодня, и теперь Рику Токкету предстоит поднимать команду на седьмой матч после болезненного разгрома.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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