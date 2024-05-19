Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

«Зенит» обыграл «Ахмат» в Грозном (5:1) и сохранил шансы стать чемпионом в этом сезоне.

Перед заключительным туром у «Динамо» 56 очков, у «Зенита» — 54, у «Краснодара» — 53.

В 30-м туре «Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет с «Динамо». Встречи пройдут 25 мая, начало — в 16:30.

«Динамо», чтобы стать чемпионом:

Достаточно сыграть вничью в Краснодаре.

«Зениту», чтобы стать чемпионом:

Нужно обыграть «Ростов», и чтобы «Динамо» при этом проиграло «Краснодару».

В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи по личным встречам (динамовцы выиграли оба матча — 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве).

«Краснодару», чтобы стать чемпионом:

Нужно победить «Динамо», и чтобы «Зенит» при этом не обыграл «Ростов».

При равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам: матч первого круга в Москве завершился победой «быков» (3:1).

Впервые с 2014 года на чемпионство перед заключительным туром претендуют сразу три команды.