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Сегодня, 21:00

Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

Отдел футбола «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» обыграл «Ахмат» в Грозном (5:1) и сохранил шансы стать чемпионом в этом сезоне.

Перед заключительным туром у «Динамо» 56 очков, у «Зенита» — 54, у «Краснодара» — 53.

В 30-м туре «Зенит» примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет с «Динамо». Встречи пройдут 25 мая, начало — в 16:30.

«Динамо», чтобы стать чемпионом:

Достаточно сыграть вничью в Краснодаре.

«Зениту», чтобы стать чемпионом:

Нужно обыграть «Ростов», и чтобы «Динамо» при этом проиграло «Краснодару».

В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи по личным встречам (динамовцы выиграли оба матча — 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве).

«Краснодару», чтобы стать чемпионом:

Нужно победить «Динамо», и чтобы «Зенит» при этом не обыграл «Ростов».

При равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам: матч первого круга в Москве завершился победой «быков» (3:1).

Впервые с 2014 года на чемпионство перед заключительным туром претендуют сразу три команды.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
10
41
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