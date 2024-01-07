Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Индиану»

Сегодня, 06:15
«Бостон» на выезде одержал победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:101.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (38 очков и 14 подборов). Лучшим у хозяев был Бенедикт Матурин (20 очков, 4 подбора, 2 передачи).
«Бостон» продолжает лидировать в Восточной конференции НБА. «Индиана» занимает пятую строчку в таблице «Востока».
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Бостон» — 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)
7 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse»
«Вашингтон» — «Нью-Йорк Никс» — 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)
7 января. Вашингтон. «Capital One Arena»
«Филадельфия» — «Юта» — 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)
7 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».