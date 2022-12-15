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НБА

Сегодня, 05:38

«Индиана» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119. «Уорриорз» потерпели второе поражение подряд.

В другой встрече «Орландо» одержал победу над «Атлантой» — 135:124.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Атланта» — 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)

О: Ф. Вагнер (24), Бол (21), Банкеро (20 ).

А: Хантер (25), Янг (19 + 16 передач), Богданович (17).

«Индиана» — «Голден Стэйт» — 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32)

И: Халибертон (29), Матурин (24), Тернер (21).

Г: Карри (38), Пул (20), Дивинченцо (15), Грин (15).

БК Атланта Хокс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
БК Орландо Мэджик
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