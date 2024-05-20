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Сегодня, 19:48

«Арсенал» победил «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Химки» вышли в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» победил «Акрон» в матче 33-го тура Мелбет-первой лиги в Туле — 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Джонатан Окоронкво.

«Акрон» (56 очков) остается на третьем месте в первой лиге. «Арсенал» (55) идет четвертым.

Благодаря поражению тольяттинцев «Химки» (63 очка), обыгравшие в параллельном матче «Кубань» (1:0), и махачкалинское «Динамо» (61) гарантировали себе выход в РПЛ. За тур до конца они оторвались от третьего места и получили право выступать в премьер-лиге.

«Акрон» лишился шансов на прямой выход в РПЛ, но гарантировал себе участие в стыковых матчах. «Арсенал» также гарантировал себе место в первой четверке (опережает «Родину» на три очка при преимуществе по личным встречам), но пока не имеет нужной лицензии для выступления в РПЛ и участия в стыковых матчах.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 17:45. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Акрон
Россия. Мелбет-Первая Лига. 33-й тур
20 мая, 18:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:1
Химки

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
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