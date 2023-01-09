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Сегодня, 20:51

Кевин Дюрант пропустит минимум две недели из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт пропустит как минимум две недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НБА против «Майами» (102:101), сообщает официальный сайт «Нетс».

Баскетболист получил повреждение правого колена в третьей четверти в результате столкновения с Джимми Батлером.

В прошлом сезоне Дюрант пропустил шесть недель из-за аналогичной травмы.

В этом сезоне форвард в среднем набирает 30 очков, делает 6,8 подбора и отдает 5,4 передачи при 1,5 блок-шота за 36,1 минуты игры.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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