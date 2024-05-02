«Даллас» переиграл «Клипперс» в пятом матче серии

«Даллас» выиграл у «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:93. «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 10 результативных передач.

Шестой матч в серии состоится 4 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Клипперс» — «Даллас» — 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)

К: Джордж (15 + 11 подборов), Зубац (15), Пауэлл (14).

Д: Дончич (35 + 10 передач), Клебер (15), Харди (14), Ирвинг (14).

Счет в серии: 2-3.