«Даллас» переиграл «Клипперс» в пятом матче серии

Сегодня, 07:27
«Даллас» выиграл у «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 123:93. «Маверикс» вышли вперед в серии — 3-2.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 10 результативных передач.
Шестой матч в серии состоится 4 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Клипперс» — «Даллас» — 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)
К: Джордж (15 + 11 подборов), Зубац (15), Пауэлл (14).
Д: Дончич (35 + 10 передач), Клебер (15), Харди (14), Ирвинг (14).
Счет в серии: 2-3.