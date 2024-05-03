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«Индиана» переиграла «Милуоки» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
3 мая. «Индиана» — «Милуоки» — 120:98.
Фото USA Today Sports
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«Индиана» выиграла у «Милоуки» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 120:98. «Пэйсерс» выиграли серию — 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Дэмиан Лиллард, набравший 28 очков.

Во втором райнде «Индиана» сыграет с победителем серии «Нью-Йорк» — «Филадельфия» (3-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Индиана» — «Милуоки» — 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20)

И: Топпин (21), Макконнелл (20), Сиакам (19), Халибертон (17 + 10 передач).

М: Лиллард (28), Портис (20 + 15 подборов), Б. Лопес (20), Миддлтон (14).

Счет в серии: 4-2.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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