«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в овертайме и повели в серии со счетом 3-1

«Лейкерс» в овертайме обыграли «Мемфис» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 117:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн — 36 очков. В составе «Лейкерс» самым результативным стал защитник Остин Ривз, который набрал 23 очка. Счет в серии стал 3-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Баскетбол НБА Плей-офф 1/8 финала «ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 117:111 ОТ (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7) Счет в серии: 3-1 25 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.