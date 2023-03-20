Леброн обратился к Ривзу после его перфоманса в матче с «Орландо»

Сегодня, 11:26
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс разместил пост в социальных сетях, в котором отметил игру американского защитника Остина Ривза в матче с «Орландо Мэджик» (111:105).
«Остин Ривз, ты серьезный парень... Лучше просто помолчи!!! Ты слишком крут», — ответил Леброн в соцсетях.
После этого матча, в котором Ривз набрал рекордные в карьере 35 очков, 24-летний баскетболист пошутил.
«Я очень ценю внимание Леброна с учетом того поста 2012 года», — произнес Ривз, вызвав смех в зале для пресс-конференций.
В 2012 году 13-летний Ривз выложил высмеивающий пост с бывшим оппонентом Леброна Кобе Брайантом.