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Сегодня, 08:28

«Лейкерс» ожидают возвращения Леброна Джеймса по ходу сезона

Руслан Минаев
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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что рассчитывает на возвращение форварда Леброна Джеймса по ходу этого сезона.

«Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернется в состав», — сказал Хэм на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Джеймс далек от возвращения в строй.

38-летний Леброн получил травму 26 февраля в матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (111:108).

Ранее The Athletic сообщал, что у игрока выявлено повреждение сухожилия правой стопы. Повторное обследование намечено на следующую неделю.

В этом сезоне Джеймс сыграл в 47 матчах, набирая в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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