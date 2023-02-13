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НБА

Сегодня, 08:31

Леброн рискует пропустить матч с «Портлендом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Портлендом», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Нападающий может не принять участие в встрече из-за болей в левом голеностопном суставе. Баскетболист уже пропустил матчи против «Милуоки» (106:115) и «Голден Стейт» (103:109).

Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявлял, что форвард вернется к играм до перерыва на Матч звезд.

Игра «Портленд» — «Лейкерс» состоится 14 февраля, начало матча — 06.00 мск.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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