Эксперт ESPN Стивен Эй Смит: «Все уважают Леброна, но Джордана все боялись»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит порассуждал о месте Леброна Джеймса и Майкла Джордана в списке величайших игроков в истории НБА.

Форвард «Лейкерс» становился чемпионом НБА 4 раза, столько же у него званий лучшего игрока финала и наград лучшего игрока сезона.

У защитника «Чикаго» 6 титулов НБА, 6 званий лучшего игрока финала лиги и 5 наград лучшего игрока сезона.

«Когда ты видишь игроков вживую, это совсем другое дело. Все уважают Леброна. Он один из величайших баскетболистов всех времен. Но Джордана боялись, бро. Его боялись. Все остальные были в ужасе перед встречей с ним.

На протяжении всей карьеры Леброна всегда велись споры о том, кто играет на его уровне. Кобе? Кевин Дюрэнт? Да, он затмил их, справился с вызовом, но этот вопрос был всегда. За карьеру Эм Джея был ли хоть один раз, когда возникал подобный вопрос?» — сказал Смит в эфире Full Send Podcast.

Ранее форвард «Лос-Анджелеса» установил новый рекорд НБА по очкам за карьеру — 38?390.

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).

Джордан за карьеру набрал 32?292 очка и находится на 5-м месте в списке самых результативных игроков в истории лиги.