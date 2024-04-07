«Лейкерс» победили «Кливленд», у Джеймса — 24 очка и 12 результативных передач

«Лейкерс» дома победили «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:97.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Д`Анджело Расселл — 28 очков. Лидер клуба из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 24 очка и сделал 12 результативных передач.

«Лейкерс» одержали 45 побед в 78 играх и занимают 8-е место в таблице Западной конференции.

«Кливленд» потерпел 32-е поражение в 78 играх — третье место таблицы «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Кливленд» — 116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)

Л: Расселл (28), Джеймс (24+12 передач), Дэвис (22+13 подборов)

К: Гарленд (26), Лаверт (21), Аллен (12+12 подборов)