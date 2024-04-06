Трипл-дабл Хардена помог «Клипперс» обыграть «Юту»

Сегодня, 08:06
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:102.
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, набрав 13 очков, 15 голевых передач и 10 подборов.
«Клипперс» занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет 12-й на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» — 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)
К: Манн (19), Пауэлл (18), Уэстбрук (17)
Ю: Хортон-Такер (17), Юртсевен (12), Секстон (12), Бэйзли (12)
6 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».