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Сегодня, 09:02

«Лейкерс» обыграли «Мемфис», Шредер забил с фолом на последних секундах

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома обыграли «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:121. На последних секундах встречи защитник «Лос-Анджелеса» Деннис Шредер перехватил мяч и забил с фолом.

По итогу матча в составе хозяев больше всех набрал Расселл Уэстбрук — 29 очков. У Леброна Джеймса — 23 очка. У «Гриззлис» 22 очка на счету Джа Морэнта.

В другом матче «Сакраменто» обыграл «Оклахому». Центровой «Кингз» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — 18 очков, 13 подборов и 14 передач. Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков.

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НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 122:121 (26:23, 23:30, 32:36, 41:32)

21 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Оклахома» — 118:113 (33:32, 26:34, 32:22, 27:25)

21 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
1
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