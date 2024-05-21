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Сегодня, 12:31

ЦСКА объявил об уходе Набабкина после окончания сезона

Алина Савинова
Кирилл Набабкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин покинет московский клуб по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 37-летнего игрока с красно-синими истекает летом этого года. ЦСКА принял решение не продлевать соглашение с Набабкиным.

«Субботний матч против «Урала» станет для Кирилла Набабкина последним в красно-синей футболке», — говорится в заявлении ЦСКА.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за армейцев защитник провел 321 матч, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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