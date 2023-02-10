«Милуоки» обыграл «Лейкерс» и одержал 9-ю победу подряд

«Милуоки» в гостях обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:106.

В составе «Бакс» самым результативным игроком стал Яннис Ядетокунбо — 38 очков, 10 подборов и 6 передач. У «Лейкерс» больше всех набрали Деннис Шредер (25 очков и 12 передач) и Энтони Дэвис (23 очка и 16 подборов).

Перед игрой на арене в Лос-Анджелесе прошло чествование Леброна Джеймса, который побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА. Сам форвард в матче с «Бакс» участия не принимал.

«Милуоки» одержали 9-ю победу подряд и занимают второе место в Восточной конференции. «Лейкерс» — на 13-й строчке «Запада».

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«ЛА Лейкерс» — «Милуоки» — 106:115 (31:26, 27:24, 23:38, 25:27)

10 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».