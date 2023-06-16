Лидер «Мемфиса» Морант дисквалифицирован на 25 матчей за инцидент с пистолетом

Комиссионер НБА Адам Сильвер объявил, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант дисквалифицирован на 25 матчей.

Это дисквалификация вступит в силу с начала сезона НБА-2023/24. Он был отстранен на 25 игр без выплаты заработной платы за поведение, наносящее ущерб лиге. Морант также

должен будет выполнить определенные условия, прежде чем вернется к игре, и будет лишен

права участвовать в любых мероприятиях лиги или команды, включая предсезонные игры, в течение срока его дисквалификации.

Первый инцидент с Морантом и огнестерльным оружием произошел в марте, тогда игрок был дисквалифицирован на 8 матчей. 14 мая он вновь показал огнестрельное оружие во время прямой трансляции в интернете, «Мемфис» отстранил баскетболиста на неопределенный срок.

В минувшем сезоне НБА Морант принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 5,9 подбора и отдавал восемь передач.