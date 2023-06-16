Лидер «Мемфиса» Морант - о дисквалификации: «Прошу прощения за причиненный мною вред»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант выступил с обращением после отстранения от первых 25 матчей сезона НБА-2023/24.

«У меня было время поразмыслить, и я понимаю, как много боли я причинил. Я хочу извиниться перед НБА, «Гриззлис», моими товарищами по команде и городом Мемфисом. Перед Адамом Сильвером, Заком Клейманом и Робертом Перой — которые дали мне возможность стать профессиональным спортсменом и поддерживали меня — я прошу прощения за причиненный мною вред.

Детям, которые равняются на меня, я прошу прощения за то, что не стал для вас примером для подражания. Обещаю, что стану лучше. Всем моим спонсорам — я буду лучше представлять наши бренды. И всем моим болельщикам: я собираюсь загладить свою вину перед вами, обещаю.

Проведу межсезонье и свое отстранение от матчей, продолжая работать над психическим здоровьем и принятием решений. Я также буду тренироваться, чтобы быть готовым к тому моменту, когда смогу вернуться на площадку. Знаю, что мои товарищи по команде справятся без меня, и мне очень жаль, что меня не будет с вами в начале сезона. Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать вам со временем, что я лучше, чем-то, что вам довелось увидеть», — приводит слова Моранта инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

16 июня НБА отстранил игрока на 25 матчей без выплаты заработной платы за поведение, наносящее ущерб лиге.

Первый инцидент с Морантом и огнестерльным оружием произошел в марте, тогда игрок был дисквалифицирован на 8 матчей. 14 мая он вновь показал огнестрельное оружие во время прямой трансляции в интернете, «Мемфис» отстранил баскетболиста на неопределенный срок.