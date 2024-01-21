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Сегодня, 06:59

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в матче лидеров Западной конференции

Руслан Минаев
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«Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:97.

Самым результативным игроком встречи стал Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 33 очка.

«Тандер» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Миннесота» потерпела первое поражение после четырех побед подряд. «Тимбервулвз» с 30 победами в 42 матчах лидируют на «Западе».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оклахома» — 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

21 января. Миннеаполис. «Target Center»

«Хьюстон» — «Юта» — 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

21 января. Хьюстон. «Toyota Center»

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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