«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в матче лидеров Западной конференции

Сегодня, 06:59
«Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:97.
Самым результативным игроком встречи стал Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 33 очка.
«Тандер» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Миннесота» потерпела первое поражение после четырех побед подряд. «Тимбервулвз» с 30 победами в 42 матчах лидируют на «Западе».
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Оклахома» — 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)
21 января. Миннеаполис. «Target Center»
«Хьюстон» — «Юта» — 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)
21 января. Хьюстон. «Toyota Center»