«Нью-Йорк» победил «Торонто»

«Нью-Йорк» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:100.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон — 38 очков.

«Нью-Йорк» одержал третью победу подряд и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции (26 побед в 43 матчах). «Торонто» — на 12-й строчке «Востока» с 16 победами в 43 матчах.

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«Нью-Йорк» — «Торонто» — 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

21 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden»

«Атланта» — «Кливленд» — 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

21 января. Атланта. «State Farm Arena»

"Чикаго" - «Мемфис» — 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

21 января. Чикаго. «United Center»