«Нью-Орлеан» переиграл «Клипперс». Уильямсон набрал 34 очка

«Нью-Орлеан» на своем паркете выиграл у «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104. Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Торонто» потерпел поражение от «Орландо» — 103:113. Для «Рэпторс» это шестая проигранная встреча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Орландо» — 103:113 (27:24, 21:26, 25:34, 30:29)

Т: Трент (31), Нвора (14), Б. Браун (12), Куикли (10 + 10 передач), Олиник (10).

О: Ф. Вагнер (19), Банкеро (17), Саггс (16), Картер (15), Энтони (12).

«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)

Н: Уильямсон (34), Мерфи (14), Ингрэм (13), Нэнс (12).

К: Джордж (26), Леонард (23), Пауэлл (15).