«Оклахома» обыграла «Юту». Холмгрен оформил дабл-дабл

«Оклахома» переиграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:107. «Тандер» одержали третью победу подряд.

Центровой Чет Холмгрен стал самым результативным игроком встречи — 35 очков и 14 подборов.

«Оклахома» с результатом 48-20 лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 29-40.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)

О: Холмгрен (35 + 14 подборов), Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (18).

Ю: Секстон (25), Коллинз (16), Хендрикс (12).