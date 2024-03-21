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21 марта, 05:45

«Оклахома» обыграла «Юту». Холмгрен оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома» переиграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:107. «Тандер» одержали третью победу подряд.

Центровой Чет Холмгрен стал самым результативным игроком встречи — 35 очков и 14 подборов.

«Оклахома» с результатом 48-20 лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 12-й строчке — 29-40.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)

О: Холмгрен (35 + 14 подборов), Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (18).

Ю: Секстон (25), Коллинз (16), Хендрикс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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