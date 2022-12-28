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НБА

Сегодня, 05:51

«Лейкерс» на выезде переиграли «Орландо». Уэстбрук оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:129. В других встречах «Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» (116:111), а «Бостон» переиграл «Хьюстон» (126:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Лейкерс» — 110:129 (27:33, 28:32, 28:27, 27:37)

О: Фульц (16), Ф. Вагнер (15), Картер (15), Росс (13).

Л: Джеймс (28), Брайант (21 + 10 подборов), Уэстбрук (15 + 13 подборов + 13 передач).

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26)

В: Порзингис (24 + 10 подборов), Бил (19), Кузма (14), Хатимура (14).

Ф: Эмбиид (48), Харден (26 + 13 передач), Харрис (15).

"Бостон" - «Хьюстон» — 126:102 (22:21, 34:28, 36:32, 34:21)

Б: Браун (39), Тейтум (38), Р. Уильямс (11 + 15 подборов).

Х: Грин (28), Портер (22), Мартин (17).

БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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