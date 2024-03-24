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НБА

24 марта, 07:39

«Денвер» в отсутствии лидеров победил «Портленд»

Руслан Минаев
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«Денвер» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:111.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Трэйл Блэйзерс» Дуоп Рит — 24 очка. У гостей из-за повреждений участия в матче не принимали центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Мюррей.

«Денвер» одержал третью победу подряд. «Наггетс» с 50 победами в 71 матче занимают второе место в таблице Западной конференции. «Портленд» с 52 поражениями в 71 матче — на 14-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)

П: Рит (24), Хендерсон (22), Камара (16)

Д: Джексон (23), Гордон (22+12 подборов), Браун (17+10 подборов)

24 марта. Портленд. «Moda Center».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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