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НБА

Сегодня, 07:05

«Чикаго» на выезде победил «Сан-Антонио» в матче НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Антонио» дома проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сперс» Тре Джонс, набравший 30 очков.

«Сан-Антонио» занимает последнее, 15-е место на «Западе». «Чикаго» находится на девятой строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

14 января.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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