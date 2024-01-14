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Сегодня, 08:28

Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА 18-летней давности

Виктория Кравченко
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис провел матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» — 125:132.

Всего он провел на площадке 39 минут, набрав суммарно 15 очков (5 из 21 с игры, 5 из 6 штрафные), 15 подборов, 11 результативных передач, четыре блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена составил «-12».

30-летний баскетболист — первый игрок с 2006 года, которому за встречу удалось набрать как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора. Последним игроком, достигшим подобных цифр, был Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко
Энтони Дэвис
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