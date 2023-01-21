«Клипперс» обыграли «Сан-Антонио»

«Клипперс» на выезде переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:126.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, который набрал 36 очков.

«Клипперс» идут на 8-м месте в Западной конференции с результатом 24-24. «Спэрс» располагаются на 14-й строчке — 14-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 126:131 (36:41, 36:24, 23:33, 31:33)

С: К. Джонсон (23), Ричардсон (17), Коллинз (17), Сохан (16).

К: Леонард (36), Пауэлл (26), Джордж (16 + 12 передач), М-с Моррис (15).