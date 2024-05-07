Главный хейтер российского биатлона получает много почестей. Но вся ее слава основана на провокациях

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Этот год для бывшей чешской биатлонистки Габриэлы Соукаловой уже можно считать удачным. За прошедшие четыре месяца в ее жизни произошло минимум два важных события со знаком плюс. Во-первых, IBU включил чешку в Зал славы, а во-вторых, о ней сняли документальный фильм. Правда, оба достижения выглядят сомнительно.
Для российского болельщика первой ассоциацией с фамилией Соукалова наверняка станут не ее победы и крутые гонки, а резкие высказывания в адрес нашего спорта. Когда еще не прорезался голос шведа Себастьяна Самуэльссона, она громче всех из биатлонистов призывала применить санкции к России. Одной из первых чешка требовала отменить этап Кубка мира в Тюмени и отстранить нашу команду, не веря в чистоту ни единого спортсмена сборной.
«Есть много доказательств того, что с допинг-пробами происходили какие-то действия. Или есть варианты думать о том, что их просто так отстранили? Конечно, жаль честных спортсменов, они ни в чем не виноваты, сейчас им очень нелегко. Но решение всегда есть — выступление под нейтральным флагом».
При этом сама Соукалова ушла в биатлонный закат неоднозначно, оставив за собой полосу сомнений. В 27 лет, не озвучив серьезных проблем, она объявила о завершении карьеры. «Как врач, который никак не связан с чешской командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой (фамилия Габриэлы в период замужества. — Прим. «СЭ»). Однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями. Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени», — недоумевал перед Олимпиадой в Пхенчхане бывший биатлонист сборной Австрии и руководитель одного из частных медцентров Гюнтер Бек.
Дальше у Соукаловой пошла насыщенная жизнь с участием в телешоу, разводом, съемками в сериалах и фотосессией в Playboy. Но периодически она затрагивала тему возвращения. Это стало одним из главных мотивов в новом фильме. Габриэла рассказывает, что всерьез взялась за тренировки под началом бывшего тренера. Целью биатлонистки было выступление на домашнем ЧМ-2024 в Нове-Место. Рассматривалось в первую очередь ее участие в эстафете на главном старте. Однако во время обычной прогулки с собакой она повредила мениск. Виноват питомец, который слишком резко дернул поводок. Соукалова снова попыталась тренироваться, но это делать оказалось слишком больно. План пришлось свернуть.
На домашнем чемпионате в этом сезоне Габриэла все-таки получила внимание. IBU включил ее в зал славы биатлона. Вместе с ней такой почести удостоились француз Рафаэль Пуаре и шведка Магдалена Форсберг. Этот Зал славы Международный союз биатлонистов создал только в прошлом году. Первыми в него попали норвежец Уле Эйнар Бьорндален и немцы Свен Фишер, Кати Вильхельм и Андреа Хенкель. Так много представителей Германии было из-за того, что чемпионат мира в прошлом сезоне проходил в Оберхофе.
И Соукалову включили в Зал славы, вероятно, из-за домашнего ЧМ. Тем не менее среди семи участников этого зала чешка выглядит самым слабым звеном. Да, она выигрывала Кубок мира, но у нее нет в коллекции золота Олимпиады. Такая медаль отсутствует и у Пуаре. Однако их достижения несопоставимы. Помимо того, что француз четыре раза брал Кубок мира, во многих биатлонных рекордах его имя до сих пор находится в топ-5. У женщин же можно назвать еще много фамилий, которые больше Соукаловой заслуживают раннего включения в Зал славы: Магдалена Нойнер, Кайса Мякяряйнен, Тура Бергер, Уши Дизль, Дарья Домрачева (хотя белоруску сейчас ввести в этот зал точно не решатся). Поэтому можно считать попадание в топ-7 легенд неким подарком. Насколько на вручение такого презента повлиял вице-президент IBU чех Иржи Гамза, додумывать не будем.
В Чехии у Соукаловой безоговорочная слава, но сейчас больше любят говорить не о биатлонных достижениях. Даже в новом документальном фильме, который вроде как задумывался с уклоном в спорт, уделено время теме развода биатлонистки. Причем на это пришлась большая часть рассказа. Габриэла рассказывает в фильме, как муж-биатлонист Петр Коукал манипуляциями заставил ее отказаться от брачного контракта (после развода биатлонистке пришлось платить долги экс-супруга), а партнеры по команде утверждали, что замужество разрушило ее карьеру.
«Ее падение наступило, когда она завязала отношения с Петром Коукалом, — объясняет в фильме биатлонист Михал Крчмар. — Петр пытался быть рядом со всеми, со всеми фотографироваться и быть на виду. Он вмешивался в работу коллектива гораздо больше, чем жены парней. Это вбило клин между Габи и профсоюзом».
Как сообщается, Петр Коукал отказался принимать участие в фильме. Габриэла же была в нем откровенна. Так же, как и в своей автобиографической книге, которая получила хорошие продажи. Однако фильм вызвал противоречивые оценки. Это четвертая документальная работа режиссера Петра Ветровского. До него он снимал фильмы о бойце ММА Аттиле Веге и футболистах Яне Коллере и Мартине Шкртеле. Худшие оценки критиков и обычных зрителей у биографии Соукаловой. Вот некоторые из них, которые приводит чешское издание Nastartu:
«Очень жестокий документальный фильм для масс, который пытается произвести впечатление. Весь фильм снят странно, сочетая пустые кадры с пустыми словами, которые дополняются причудливыми словами режиссера».
«Я ничего не ожидал от документального фильма и ничего не получил. Не только не узнал ничего нового, но и форма была ужасно запутанной».
«Этот документальный фильм найдет зрителей, потому что людей, пожирающих что угодно, предостаточно. Многие люди будут плакать. Я просто не знаю, сколько из них будут плакать из-за потраченного времени».
Больше вопросов скорее направлено к режиссеру. Сама же экс-биатлонистка сообщает, что к критике относится спокойно. Секрет в том, что она давно ее не слушает, так как ее не волнует мнение других. «Я допускаю, что, возможно, кого-то провоцировала, но в принципе могу сказать, что была искренней. Я такая, — рассказывала Соукалова о фильме в интервью изданию Lidovky. — Сегодня я благодарна каждому человеку, которого мне удалось встретить не только за время своей спортивной карьеры, но и вообще. Каждый человек в моей жизни дал мне именно то, что должен был дать мне, и я считаю, что также дал людям вокруг меня».