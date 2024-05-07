Главный хейтер российского биатлона получает много почестей. Но вся ее слава основана на провокациях

Габриэла Соукалова сама признается в умении раздражать.

Этот год для бывшей чешской биатлонистки Габриэлы Соукаловой уже можно считать удачным. За прошедшие четыре месяца в ее жизни произошло минимум два важных события со знаком плюс. Во-первых, IBU включил чешку в Зал славы, а во-вторых, о ней сняли документальный фильм. Правда, оба достижения выглядят сомнительно.

Попытка вернуться

Для российского болельщика первой ассоциацией с фамилией Соукалова наверняка станут не ее победы и крутые гонки, а резкие высказывания в адрес нашего спорта. Когда еще не прорезался голос шведа Себастьяна Самуэльссона, она громче всех из биатлонистов призывала применить санкции к России. Одной из первых чешка требовала отменить этап Кубка мира в Тюмени и отстранить нашу команду, не веря в чистоту ни единого спортсмена сборной.

«Есть много доказательств того, что с допинг-пробами происходили какие-то действия. Или есть варианты думать о том, что их просто так отстранили? Конечно, жаль честных спортсменов, они ни в чем не виноваты, сейчас им очень нелегко. Но решение всегда есть — выступление под нейтральным флагом».

При этом сама Соукалова ушла в биатлонный закат неоднозначно, оставив за собой полосу сомнений. В 27 лет, не озвучив серьезных проблем, она объявила о завершении карьеры. «Как врач, который никак не связан с чешской командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой (фамилия Габриэлы в период замужества. — Прим. «СЭ»). Однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями. Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени», — недоумевал перед Олимпиадой в Пхенчхане бывший биатлонист сборной Австрии и руководитель одного из частных медцентров Гюнтер Бек.

Дальше у Соукаловой пошла насыщенная жизнь с участием в телешоу, разводом, съемками в сериалах и фотосессией в Playboy. Но периодически она затрагивала тему возвращения. Это стало одним из главных мотивов в новом фильме. Габриэла рассказывает, что всерьез взялась за тренировки под началом бывшего тренера. Целью биатлонистки было выступление на домашнем ЧМ-2024 в Нове-Место. Рассматривалось в первую очередь ее участие в эстафете на главном старте. Однако во время обычной прогулки с собакой она повредила мениск. Виноват питомец, который слишком резко дернул поводок. Соукалова снова попыталась тренироваться, но это делать оказалось слишком больно. План пришлось свернуть.

Фото Global Look Press

Подарок от IBU

На домашнем чемпионате в этом сезоне Габриэла все-таки получила внимание. IBU включил ее в зал славы биатлона. Вместе с ней такой почести удостоились француз Рафаэль Пуаре и шведка Магдалена Форсберг. Этот Зал славы Международный союз биатлонистов создал только в прошлом году. Первыми в него попали норвежец Уле Эйнар Бьорндален и немцы Свен Фишер, Кати Вильхельм и Андреа Хенкель. Так много представителей Германии было из-за того, что чемпионат мира в прошлом сезоне проходил в Оберхофе.

И Соукалову включили в Зал славы, вероятно, из-за домашнего ЧМ. Тем не менее среди семи участников этого зала чешка выглядит самым слабым звеном. Да, она выигрывала Кубок мира, но у нее нет в коллекции золота Олимпиады. Такая медаль отсутствует и у Пуаре. Однако их достижения несопоставимы. Помимо того, что француз четыре раза брал Кубок мира, во многих биатлонных рекордах его имя до сих пор находится в топ-5. У женщин же можно назвать еще много фамилий, которые больше Соукаловой заслуживают раннего включения в Зал славы: Магдалена Нойнер, Кайса Мякяряйнен, Тура Бергер, Уши Дизль, Дарья Домрачева (хотя белоруску сейчас ввести в этот зал точно не решатся). Поэтому можно считать попадание в топ-7 легенд неким подарком. Насколько на вручение такого презента повлиял вице-президент IBU чех Иржи Гамза, додумывать не будем.

В Чехии у Соукаловой безоговорочная слава, но сейчас больше любят говорить не о биатлонных достижениях. Даже в новом документальном фильме, который вроде как задумывался с уклоном в спорт, уделено время теме развода биатлонистки. Причем на это пришлась большая часть рассказа. Габриэла рассказывает в фильме, как муж-биатлонист Петр Коукал манипуляциями заставил ее отказаться от брачного контракта (после развода биатлонистке пришлось платить долги экс-супруга), а партнеры по команде утверждали, что замужество разрушило ее карьеру.

«Ее падение наступило, когда она завязала отношения с Петром Коукалом, — объясняет в фильме биатлонист Михал Крчмар. — Петр пытался быть рядом со всеми, со всеми фотографироваться и быть на виду. Он вмешивался в работу коллектива гораздо больше, чем жены парней. Это вбило клин между Габи и профсоюзом».

Фото Global Look Press

Критика

Как сообщается, Петр Коукал отказался принимать участие в фильме. Габриэла же была в нем откровенна. Так же, как и в своей автобиографической книге, которая получила хорошие продажи. Однако фильм вызвал противоречивые оценки. Это четвертая документальная работа режиссера Петра Ветровского. До него он снимал фильмы о бойце ММА Аттиле Веге и футболистах Яне Коллере и Мартине Шкртеле. Худшие оценки критиков и обычных зрителей у биографии Соукаловой. Вот некоторые из них, которые приводит чешское издание Nastartu:

«Очень жестокий документальный фильм для масс, который пытается произвести впечатление. Весь фильм снят странно, сочетая пустые кадры с пустыми словами, которые дополняются причудливыми словами режиссера».

«Я ничего не ожидал от документального фильма и ничего не получил. Не только не узнал ничего нового, но и форма была ужасно запутанной».

«Этот документальный фильм найдет зрителей, потому что людей, пожирающих что угодно, предостаточно. Многие люди будут плакать. Я просто не знаю, сколько из них будут плакать из-за потраченного времени».

Больше вопросов скорее направлено к режиссеру. Сама же экс-биатлонистка сообщает, что к критике относится спокойно. Секрет в том, что она давно ее не слушает, так как ее не волнует мнение других. «Я допускаю, что, возможно, кого-то провоцировала, но в принципе могу сказать, что была искренней. Я такая, — рассказывала Соукалова о фильме в интервью изданию Lidovky. — Сегодня я благодарна каждому человеку, которого мне удалось встретить не только за время своей спортивной карьеры, но и вообще. Каждый человек в моей жизни дал мне именно то, что должен был дать мне, и я считаю, что также дал людям вокруг меня».