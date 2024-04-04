«Лейкерс» обыграли «Вашингтона». Дэвис оформил дабл-дабл

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «ЛА Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:125. Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу подряд. Форвард Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 35 очков и 18 подборов.

В другой встрече «Портленд» на выезде выиграл у «Шарлотт» — 89:86. Центровой «Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон оформил дабл-дабл: 24 очка и 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Портленд» — 86:89 (21:30, 23:15, 22:22, 20:22)

Ш: Миллер (21), Мэнн (11), Покушевски (11).

П: Эйтон (24 + 15 подборов), Хендерсон (22 + 10 передач), Уокер (14 + 24 подбора), Бэнтон (12).

«Вашингтон» — «ЛА Лейкерс» — 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24)

В: Пул (29), Кисперт (17), Кузма (17 + 12 подборов), Вукчевич (15).

Л: Дэвис (35 + 18 подборов), Джеймс (25), Хатимура (19), Расселл (18), Ривз (16).