Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:04

«Детройт» проиграл «Атланте», несмотря на 50 очков Флинна

Евгений Козинов
Корреспондент
4 апреля. «Атланта» – «Детройт» – 121:113.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Атланта» на своем паркете переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113. Разыгрывающий защитник «Пистонс» Малакай Флинн стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков.

В других встречах «Бостон» победил «Оклахому» (135:100), а «Бруклин» выиграл у «Индианы» (115:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оклахома» — 135:100 (30:23, 31:24, 32:36, 42:17)

Б: Порзингис (27 + 10 подборов), Тейтум (24), Браун (23), Хорфорд (16).

О: Гидди (17), Дорт (15), Джо (13), Уоллес (12), Холмгрен (11).

«Атланта» — «Детройт» — 121:113 (28:23, 31:27, 33:29, 29:34)

А: Джонсон (28 + 14 подборов + 11 передач), Хантер (26), Мюррэй (24 + 11 передач), Капела (11 + 16 подборов).

Д: Флинн (50), Сассер (11), Дюрен (11).

«Бруклин» — «Индиана» — 115:111 (19:31, 42:31, 27:25, 27:24)

Б: Томас (27), Клауни (22 + 10 подборов), Бриджес (17), Клэкстон (14 + 13 подборов).

И: Сиакам (26), Халибертон (24), Топпин (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» обыграли «Вашингтона». Дэвис оформил дабл-дабл

«Милуоки» дома проиграл «Мемфису»