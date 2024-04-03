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Сегодня, 07:27

«Голден Стэйт» победил «Даллас». Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:100. Разыгрывающий защитник «Наггетс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 11 передач.

В другой встрече «Сакраменто» выиграл у «Клипперс» — 109:95. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «ЛА Клипперс» — 109:95 (24:24, 32:27, 35:19, 18:25)

С: Сабонис (22 + 20 подборов), Фокс (20), Мюррэй (19), Лайлс (15), Митчелл (14).

К: Уэстбрук (20), Джордж (18), Пауэлл (17).

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)

Г: Уиггинс (23), Томпсон (14), Пол (14), Карри (13), Муди (12).

Д: Дончич (30 + 11 подборов + 11 передач), Ирвинг (27), Вашингтон (20).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз
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