Митчелл сделал заявление после драки с Бруксом в матче «Кливленд» — «Мемфис»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал драку с форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом в матче регулярного чемпионата НБА (128:113).

В середине третьей четверти Брукс упал после блокшота Эвана Мобли. Оказавшись на паркете, он ударил Митчелла в область паха, а тот в ответ швырнул в оппонента мячом. После этого произошла потасовка, в которую пришлось вмешаться другим игрокам, тренерам и судьям.

«В этом вся суть Брукса. Мы уже много раз видели подобные эпизоды с его участием. У нас с ним на протяжении лет продолжаются личные сражения. Такого не должно происходить в баскетболе. Случившееся назревало годами, со мной, с другими парнями в лиге. Вы все видите. Не случилось ничего нового.

Санкции со стороны лиги в его адрес? Что-то должно последовать. Тут дело не в Доноване Митчелле. Подобное случалось и с другими игроками в нашей лиге, и это полная хрень. Это полная хрень. Одно дело, когда мы сталкиваемся с Джа, с Бэйном, с Джареном Джексоном. Эти парни говорят всякие гадости, и это нормально, это часть баскетбола. Мы все выросли на этом.

Но когда ты начинаешь совершать маленькие грязные поступки, это не то. Вот откуда мое негодование. Дело не в словесных перепалках. Это нормально. Но подлости вроде той, что совершил Брукс, это вообще что такое?» — сказал Митчелл на пресс-конференции после матча.

Арбитры встречи удалили и Митчелла, и Брукса с площадки. Теперь им грозит наказание от НБА.