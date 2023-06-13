Йокич теперь не только символ, но и король современной НБА. Серб впервые в истории привел «Денвер» к чемпионству

Много рекордов и мало борьбы.

НБА. Плей-офф. Финал

«Денвер» — «Майами» — 4-1 (104:93, 108:111, 109:94, 108:95, 94:89)

Яркого противостояния в финальной серии не получилось. «Денвер» слишком легко переиграл «Майами». Силы подопечных Эрика Споэльстры кончились в серии с «Бостоном». Тем не менее за этот сезон они заслуживают максимальной похвалы. Добраться до финала с восьмого места в регулярке — настоящий подвиг. «Денвер» же катком прошелся по этому розыгрышу плей-офф (4:2 — с «Финиксом», 4:1 — с «Миннесотой», 4:0 — с «Лейкерс»). А великий Никола Йокич осчастливил штат Колорадо, в очередной раз доказав, что фундаментальные умения в баскетболе дороже накачанных мышц.

Никола Йокич (в центре) в матче против «Майами». Фото USA Today Sports

40+ от Йокича не помогают

В первом матче финальной серии «Денвер» не испытал никаких проблем. Йокич сделал очередной трипл-дабл (27 + 10 подборов + 14 передач), Мюррэй добавил 27 очков и 10 передач. Лидеры же «Майами» выглядели очень плохо. За весь матч игроки «Хит» пробили всего два штрафных, что стало антирекордом финалов НБА (у «Наггетс» было 20 бросков с линии). Батлер воспринял этот момент спокойно, подчеркнув, что ему не хватило агрессии. «Я должен идти в проходы, оказывать давление в трехсекундной зоне. В первой игре я не исполнил ни одного штрафного, это моя вина». А вот Адебайо, когда его спросили о судействе, сделал жирный намек: «Если я отвечу на вопрос, вы заплатите за меня штраф?»

Впрочем, жаловаться на судей «Хит» точно не стоило. Хозяева были свежи и надежны, а гости явно не восстановились после изматывающей финальной серии «Востока». Батлера очень грамотно перекрыли. Герои серии с «Бостоном» показали ужасный процент попаданий. У Калеба Мартина всего 3 очка, у Макса Струса и Данкана Робинсона — 0 из 10 и 1 из 6, хотя каждый провел по 20 минут. Оттудаваться за всех пришлось Бэму Адебайо, но единственный участник Матча звезд от «Майами» явно не тот человек, который способен в одиночку вытаскивать серии.

Впрочем, хоронить «Майами» было еще очень рано. Во всех чемпионских сезонах (2006, 2012, 2013) «Хит» начинали финальные серии с поражений. Также стало известно, что перед началом финала крупную сумму денег (1,25 миллиона долларов) на «Наггетс» поставил рэпер Дрейк. Обычно в ставках на баскетбол канадец ошибается.

И вторая игра показала, что выбор Дрейка был не такой уж и очевидный. По ходу встречи «Денвер» выигрывал «+15», а перед решающей четвертью — «+8». Но трехминутная слабость и «Хит» организовал мощный рывок (17:5), в итоге забрав отрезок с преимуществом «+11». Этого хватило для победы. Круто проявил себя Робинсон, набравший все свои очки (10) в четвертой четверти, а также Гэйб Винсент, ставший самым результативным игроком своей команды (23). «Наггетс» не спасло 41 очко от Йокича.

«Меня сильно беспокоит, что мне приходится напоминать парням про самоотдачу в финале НБА, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун. — Наверное, журналисты не поверили мне, когда я после первого матча говорил, что мы играли не лучшим образом. Подумали, что я просто хочу попасть на первые полосы. Но мы действительно играли не лучшим образом».

Никола Йокич забрасывает мяч в кольцо в игре с «Майами». Фото USA Today Sports

Домашние посиделки

Перед третьей игрой Мэлоун продолжил подогревать тему, рассказав представителям СМИ, что показал игрокам 17 видео, где они нарушали игровую дисциплину. По словам тренера, в сумме это стоило команде 40 пропущенных очков. «Нам не хватает коммуникации и общения. Порой ребята действуют сами по себе, и это недопустимо». Йокич и Мюррэй точно услышали призыв своего наставника. Они стали первым дуэтом в истории НБА, когда оба игрока сделали трипл-дабл с 30 очками. Ранее такое не удавалось никому даже в регулярном чемпионате, не говоря уже о плей-офф. Лидеров «Наггетс» поддержали Аарон Гордон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и даже новичок команды Кристиан Браун. Он стал третьим по результативности в своей команде (15 очков).

«Майами» не помогли 50 очков от Батлера и Адебайо, всего четыре потери (самый низкий показатель в истории финалов) и приезд Неймара (знаменитый бразилец — близкий друг Батлера и давний фанат «Хит»).

«Перед третьей игрой мы собрались всей командой в гостях у Джеффа Грина, — отметил Йокич. — Мы побыли вместе в неформальной обстановке, обсудили важные нюансы и поняли, что должны оставаться семьей, если хотим вписать наши имена в историю».

Употребление слова «семья» — вовсе не пафос со стороны Николы. В четвертом матче серб подвернул голеностоп. Большинство игроков, включая звезд первой величины, наверняка бы приняли решение поберечь здоровье. Но двукратный MVP НБА жаждал титула. С травмой Йокич набрал 23 очка и 12 подборов. Героем же встречи стал Гордон, который к 27 очкам добавил 7 подборов и 6 передач.

«Ради этого мы и взяли его (в марте 2021 года Гордон был обменян из «Орландо». — Прим. «СЭ»), — делился после матча Мюррэй. — Он настоящий боец, любит побороться, обожает контактную игру, жесткость на паркете. При этом в обычной жизни Аарон максимально спокойный. Он объединяет команду за пределами площадки, его не обвинишь в эгоизме. Аарон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона. Все то время, что провел у нас. Он в полном порядке».

Сам Мюррэй в четвертой игре сделал 12 передач без единой потери (третий результат в истории НБА после Роберта Рида и Мэджика Джонсона). «Майами» показывал свой фирменный тягучий баскетбол, но ничего не смог поделать с топ-исполнителями соперника. «Денвер» приблизился к титулу на расстояние одной победы, но в стане «Хит» никто не собирался опускать руки. «Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0:3 (видимо, речь про финал конференции с «Бостоном». — Прим. «СЭ»). Так что нам надо верить в себя», — говорил Адебайо.

Еще более убедительно выступил тяжелый форвард «Майами» Кевин Лав. Он взял свой единственный чемпионский перстень, когда «Кливленд» проигрывал финальную серию «Голден Стэйт» со счетом 1:3. «Мы знаем, что все возможно. Такое случалось и в финале конференции, и в финале лиги. Нужно просто выигрывать одно владением за другим. Одну четверть, одну половину. Нужно просто добиваться результата любой ценой. У нас есть все, чтобы переломить ход серии».

За день до пятой игры в семье Лава произошло пополнение. Впрочем, с новорожденным сыном Кевин побыл всего один день и вернулся в команду.

Эдрис Бэм Адебайо (слева) против Брюса Брауна. Фото USA Today Sports

Ода Николе

Многие игроки, включая Адебайо, отмечали важность чемпионского опыта Лава. Споэльстра решил пойти еще дальше, выставив Кевина в стартовой пятерке на пятую игру. Впрочем, ветеран уже не способен на чудеса. Партнеров ожидаемо повел за собой Батлер. Во многом благодаря Джимми «Хит» вели к большому перерыву 7 очков, а игроков «Денвера» откровенно колотило перед домашней публикой. Со старта они смазали 20 из 23 трехочковых попыток. Обычно спокойный Йокич стал кричать на товарищей в одном из тайм-аутов.

Серб понимал, что дать «Майами» вернуться в серию нельзя ни при каких обстоятельствах. Поэтому после перерыва Никола, игравший с повреждением, включился по полной, а «Денвер» превзошел соперника прежде всего в желании. Мюррэй и Гордон рыбкой бросались за мячами в аут, очень вовремя дабл-дабл оформил Майкл Портер, по несколько важных попаданий добавили Брюс и Кристиан Брауны. Баскетболисты «Майами» же после смены сторон выглядели максимально потерянными. Даже с посредственной игрой хозяева не довели дело до напряженной концовки — это важный признак чемпионской команды.

Приз MVP финальной серии, конечно, достался Йокичу. Главный любитель лошадей в мире баскетбола стал самым низкорейтинговым MVP в истории. На драфте «Денвер» выбрал свою суперзвезду только под 41 (!) номером.

Со времен Арвидаса Сабониса в НБА не было таких разноплановых центровых, с таким изумительным пониманием игры. Но если литовец приехал в США с больными коленями и уже в зрелом возрасте, то Йокич развил все азы баскетбола именно в клубе НБА. Его влияние на нападение «Денвера» неподвластно простым цифрам. Он делает больше результативных передач, чем Крис Пол.

Уникальная игра в защите от Билла Рассела заставила НБА «уйти» от кольца (тренеры многих команд перешли к тому, чтобы атаковать с дистанции и не попадать под «бутерброд Рассела», в итоге это привело к введению трехочковой зоны). Мощь Джо Майкана заставляла лигу увеличить трехсекундную зону с 1,8 до 3,6 метра. Дуэт Джона Стоктона и Карла Мэлоуна заставил весь мир искать новые способы защиты против пик-н-ролла. Майкл Джордан заставил всех сдваиваться и даже страиваться на одном игроке. Йокич же сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным. Современная НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен. А теперь еще и чемпион.

Никола Йокич празднует победу в финале плей-офф НХЛ. Фото USA Today Sports

Пример Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, не обязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Последним таким игроком был Тим Данкан, которого не зря называли Big Fundamental. У ученика Грегга Поповича пять чемпионских титулов, так что Николе еще есть к чему стремиться.