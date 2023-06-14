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Вместе пережили бомбардировку Югославии, а теперь живут в США. История любви Николы Йокича и его красавицы супруги

Отдел фото «СЭ»
Фото Соцсети
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Как выглядит супруга лучшего баскетболиста НБА

«Денвер Наггетс» обыграл в финале плей-офф НБА «Майами Хит» и впервые в своей истории стал чемпионом. Лучшим игроком финала был признан 28-летний серб Никола Йокич.

Фото Reuters

Супруга знаменитого серба Наталья приходила на матчи мужа с маленькой дочкой Огненой.

Фото Getty Images

Молодые люди родились в 50-тысячном югославском городке Сомбор. В детстве они пережили бомбардировки страны силами НАТО и прятались с родителями в бомбоубежищах. Подружились Никола и Наталья в школьные годы.

Фото Соцсети

Наталья родилась в простой сербской семье, ее девичья фамилия — Мачешич. У нее есть еще две младшие сестры.

Фото Соцсети

Белокурая красавица переехала в США в 2013 году, на два года раньше своего друга. Она училась в колледже Оклахомы и играла за волейбольную команду в студенческой лиге США.

Фото Соцсети

Интересно, что у Николы два старших брата и они вместе с будущей звездой в 2015 году переехали в Денвер. Наталья оставила свою волейбольную карьеру и переехала к бойфренду, чтобы помочь ему адаптироваться в США.

Фото Global Look Press

Молодые люди не спешили связать свои отношения браком. В свободное время они вместе путешествовали.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Их общая страсть — лошади. Йокич в подростковом возрасте занимался конным спортом.

Фото Соцсети

Свадьбу Никола и Наталья сыграли в октябре 2020 года, стараясь не привлекать к этому событию большого внимания.

Фото Соцсети

Правила НБА запрещают украшения на руках баскетболистов во время матчей. Свое обручальное кольцо Йокич обычно прячет, привязав шнурком к кроссовку.

Фото Соцсети

Никола обожает свою красавицу жену. Семья для него — главное в жизни, а баскетбол, как он часто рассказывает в интервью, любимая работа.

Фото Global Look Press
Фото Соцсети

В сентябре 2021 года Наталья подарила мужу очаровательную милашку Огнену.

Фото Соцсети

Именно ее Никола сделал главной героиней церемонии награждения после победы «Денвера».

Фото Соцсети

Никола Йокич не любит купаться в лучах славы. После победы в НБА он заявил, что не примет участие в праздничном параде по улицам Денвера. Вместе с Натальей и Огненой он сразу отправился в родной город, куда мечтает окончательно вернуться после окончания спортивной карьеры и заняться лошадьми.

Фото Соцсети

НБА
фото
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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