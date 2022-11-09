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Баскетбол

Сегодня, 09:45

Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию. Адвокаты не знают ее местонахождение

Тимур Ганеев
Корреспондент
Бриттни Грайнер.
Фото AFP
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Адвокаты двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, экс-центровой УГМК Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков рассказали о том, что американка покинула СИЗО в Московской области.

«Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания, — отметил Александр Байков. — В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется. Мы как адвокаты, а также Посольство США, должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения».

В августе Химкинский суд Подмосковья приговорил 32-летнюю американку к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Бриттни Грайнер. Грайнер может провести в российской колонии восемь лет. Ее приговор вступил в силу

Бриттни Грайнер
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