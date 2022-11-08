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Сегодня, 20:58

Вембаньяма: «Сражаться за свою страну — это совершенно другое, это придает дополнительную мотивацию»

Алина Савинова
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Игрок «Метрополитана» Виктор Вембаньяма рассказал о своих эмоциях после вызова в сборную Франции.

«Я уже играл за молодежную сборную Франции. Это очень важно для меня. Сражаться за свою страну — это совершенно другое, это придает дополнительную мотивацию. Я постараюсь включиться в игру, адаптироваться как можно лучше, чтобы попытаться принести сборной Франции две победы. Я постараюсь привнести свежесть и энергию на площадке», — приводит L'Equipe слова 18-летнего баскетболиста.

Вембаньяма сыграет за национальную команду своей страны в ноябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира-2023. Сборная Франции встретится с Литвой 11 ноября и с Боснией и Герцеговиной 14 ноября.

Источник: https://lequipe.fr/Basket/Actualites/Victor-wembanyama-l-equipe-de-france-c-est-toujours-une-motivation-en-plus/1363764?fbclid=IwAR3LY15Y1QoRCYeFwFPHIueTaDgdMsLK7Cf2c4u-EtNEokdQ8KVBond9okA
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