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Баскетбол

Сегодня, 22:26

Решение об участии российских баскетболистов в квалификации на Олимпиаду примут 28 апреля

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA) заявила, что решение об участии мужской сборной России по баскетболу в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года будет принято 28 апреля.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в 2023 году. Сборная России не принимает участия в этих соревнованиях, но сохраняет шанс сыграть в квалификационном турнире как лучшая европейская команда по рейтингу, не квалифицировавшаяся на Кубок мира.

25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17164683
Олимпиада
Сборная России по баскетболу
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