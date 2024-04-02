Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

2 апреля, 19:01

Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2024

Владислав Голдин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский центровой Владислав Голдин в своих социальных сетях сообщил, что выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Это было невероятное время во «Флорида Атлантик Оулс», мы сделали здесь несколько удивительных вещей, которые запомнятся мне на всю оставшуюся жизнь. Я рад открыть эту новую главу в моей жизни», — написал баскетболист.

Центровой с 2020 года выступал за команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Флорида Атлантик Оулс». В текущем сезоне он принял участие в 32 играх, набирая в среднем 15 очков. В марте россиянин был признан лучшим игроком недели в своей конференции. Вместе с командой из Майами Голдин участвовал в турнире «Мартовское безумие».

В России Владислав играл за дублирующий состав ЦСКА.

Драфт НБА-2024 пройдет с 26 по 27 июня. Сначала команды сделают свои выборы в первом раунде, а на следующий день — во втором раунде. Драфт будет состоять из 58 пиков из-за нарушений правил некоторыми командами ассоциации.

Баскетбол
2
0
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Шведа прокомментировал вклад Алексея в успехи «Шаньси»