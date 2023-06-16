В Греции эвакуировали зрителей во время матча из-за поведения болельщиков

Четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» был остановлен из-за поведения фанатов, пишет SDNA.

Встреча проходила на стадионе «Панатинаикоса» в Афинах. Во время третьей четверти болельщики начали бросать бутылки с водой и файеры в игроков и тренерский штаб «Олимпиакоса». Судьи остановили матч и отправили команды в раздевалки.

Позже было принято решение эвакуации всех зрителей и баскетболистов в качестве меры предосторожности. Во время того, как агрессивные фанаты покидали зал, некоторые ломали сидения и бросали в сторону площадки. Часть болельщиков зажигали файеры и открывали огнетушители.

Встреча была прервана при счете 63:35 в пользу «Олимпиакоса». «Панатинаикосу» может быть присуждено техническое поражение. В этом случае «Олимпиакос» выиграет серию и станет чемпионом Греции.