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Баскетбол

Сегодня, 08:40

В Греции эвакуировали зрителей во время матча из-за поведения болельщиков

Виктория Кравченко
В Греции эвакуировали зрителей во время матча из-за поведения болельщиков.
Фото Скриншот видео
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Четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» был остановлен из-за поведения фанатов, пишет SDNA.

Встреча проходила на стадионе «Панатинаикоса» в Афинах. Во время третьей четверти болельщики начали бросать бутылки с водой и файеры в игроков и тренерский штаб «Олимпиакоса». Судьи остановили матч и отправили команды в раздевалки.

Позже было принято решение эвакуации всех зрителей и баскетболистов в качестве меры предосторожности. Во время того, как агрессивные фанаты покидали зал, некоторые ломали сидения и бросали в сторону площадки. Часть болельщиков зажигали файеры и открывали огнетушители.

Встреча была прервана при счете 63:35 в пользу «Олимпиакоса». «Панатинаикосу» может быть присуждено техническое поражение. В этом случае «Олимпиакос» выиграет серию и станет чемпионом Греции.

БК Олимпиакос (Пирей)
БК Панатинаикос
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