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Баскетбол

12 декабря, 10:39

В Российской федерации баскетбола не планируют переходить в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что РФБ пока не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию баскетбола.

«Сейчас активно обсуждается эта тема у разных федераций. Мы пока на этот счет серьезно не задумываемся, есть несколько причин. Во-первых, уровень соревнований и конкуренции в Европе чуть выше. Во-вторых, логистика удобнее, не в сегодняшнее время, конечно, но в целом. В-третьих, мы являемся членами Международной федерации баскетбола, в целом переход должен быть согласован», — приводит слова Кириленко ТАСС.

9 декабря Олимпийский совет Азии выступил с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.

Источник: https://tass.ru/sport/16565997
Андрей Кириленко
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