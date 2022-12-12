В Российской федерации баскетбола не планируют переходить в Азию

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что РФБ пока не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию баскетбола.

«Сейчас активно обсуждается эта тема у разных федераций. Мы пока на этот счет серьезно не задумываемся, есть несколько причин. Во-первых, уровень соревнований и конкуренции в Европе чуть выше. Во-вторых, логистика удобнее, не в сегодняшнее время, конечно, но в целом. В-третьих, мы являемся членами Международной федерации баскетбола, в целом переход должен быть согласован», — приводит слова Кириленко ТАСС.

9 декабря Олимпийский совет Азии выступил с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.