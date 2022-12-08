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Баскетбол

Сегодня, 19:45

Комиссар НБА Сильвер сделал заявление по обмену Грайнер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Комиссар НБА Сильвер сделал заявление по обмену Грайнер.
Фото Никита Успенский.
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Комиссар НБА Адам Сильвер отреагировал на обмен олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

«Бриттни пришлось пережить невообразимую ситуацию, и мы очень рады, что она находится на пути домой к своей семье и друзьям. Мы благодарны членам сообщества NBA и WNBA, которые никогда не колебались в своих усилиях по повышению осведомленности о несправедливых обстоятельствах Бриттни», — написал Сильвер в своих соцсетях.

8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на Бута произвели в аэропорту Абу-Даби. Двукратная олимпийская чемпионка была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Она была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Адам Сильвер
Бриттни Грайнер
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Адвокаты Грайнер подтвердили факт обмена американской баскетболистки на Виктора Бута