«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги

Первое интервью лучшего российского баскетболиста после переезда в Поднебесную.

Алексей Швед начал сезон в китайской «Шаньси» без раскачки. С ним в составе команда из Тайюаня выиграла четыре матча из пяти, а россиянин показывает невероятную статистику. Например, в победной игре с «Чжэцзян» Алексею не хватило всего двух подборов до трипл-дабла (29 очков, 14 передач, 8 подборов, 3 перехвата). О первых впечатлениях о новом чемпионате, правильности выбора и особенностях жизни в КНР 34-летний защитник рассказал в эксклюзивном интервью «СЭ».

Хочу подтянуть разговорный китайский

— Ты начал свое выступление в СBA c четырех дабл-даблов в пяти матчах. Это великолепный дебют, согласен?

— Играю хорошо, но всегда можно лучше. Буду к этому стремиться. Все-таки я пропустил полгода, а это бесследно не проходит.

— График игр в CBA похож на календарь НБА. Тебе комфортно?

— Более чем. За шесть дней провели три матча. То есть игры были через день. Я уже выступал в таком графике, мне не привыкать. Скоро в чемпионате наступит перерыв до 1 декабря. Из-за «окон» ФИБА. Поэтому дадут несколько дней отдыха, а затем возобновим тренировки.

— Уже придумал как провести выходные?

— Да, очень хотим посмотреть несколько музеев города Тайюань. Возможно, съездим на водопад Хукоу. Пока на это не было времени. Только посмотрели пару основных достопримечательностей. Кстати, я прилетел в Китай 25 октября и пока не было ни одного выходного. Тут тренируются постоянно.

— Твои первые впечатления от нового коллектива?

— Великолепные, все нравится. Очень хорошее отношение к игрокам. Менеджмент делает все возможное, чтобы баскетболистам было комфортно, легионерам помогают разобраться во всех деталях. Тренер постоянно общается, спрашивает мое мнение по тому или иному вопросу.

Алексей Швед. Фото CBA

— Наставник «Шаньси» Ян Сюэцзэн говорит по-английски?

— Нет. У нас есть два переводчика, общаемся через них. В целом в Китае не так много людей знает английский, но это не проблема. В команде осталось только два иностранца: я и Айзея Тэйлор. Американских центровых (Джастин Паттон и Мозэс Райт. — Прим. «СЭ») недавно отчислили. Так что получается, у нас с Айзеей по персональному переводчику (смеется).

— С партнерами по команде тоже общаетесь через переводчика?

— Есть парень, который учился в Калифорнии. Он хорошо говорит по-английски. Еще пару молодых игроков все понимают, но разговаривают не так уверенно. С остальными в основном через переводчика или через приложения в телефоне. Кстати, довольно удобно.

— У тебя есть желание выучить китайский?

— Пока я знаю некоторые слова, но хочу подтянуть разговорный. Думаю, буду заниматься с преподавателем. Понимаю, что вряд ли получится свободно овладеть языком в силу его сложности, но хочу понимать китайский на бытовом уровне. Ответить, если что-то спросят на улице, в супермаркете.

— В контракте нет обязательств выучить язык за какой-то период времени? Как у иностранцев, выступающих в немецкой Бундеслиге.

— Нет, такого нет.

Жесткий лимит в Китае помогает местным игрокам, четко это вижу

— Китайский баскетбол больше похож на НБА или на европейский?

— Больше на НБА, хотя мы и играем по правилам ФИБА. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости. Гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тай-аутов, как в НБА.

— При этом вы с Айзеей не может одновременно находиться на паркете?

— Да, на паркете может находиться только один легионер. Но есть исключения. Сегодня, 16 ноября, мы играем матч с командой «Фуцзянь», которая в прошлом году закончила чемпионата в хвосте таблицы. Таким клубам разрешается иметь по два легионера на площадке в третьей четверти.

— Папа смотрит матчи? Созваниваетесь, обсуждаете?

— Да, конечно. Не пропускает ни одной игры, потом дает ценные советы, что можно улучшить. Все как обычно. В целом сейчас много людей в России смотрит чемпионат Китая. После матчей мне приходит масса сообщений в социальных сетях. Не только от знакомых, друзей, сестер, но и просто от любителей баскетбола. Получается, что по московскому времени игры начинаются примерно в 14.00-14.30. Довольно удобно.

— Тебя в основном используют на первом номере?

— Да, играю только разыгрывающего. Для меня это не проблема. Я выступал в сборной на первом номере, всегда чувствовал себя комфортно в роли разыгрывающего. В принципе, во всех командах иностранцы много времени проводят с мячом, часто атакуют, не очень любят отдавать передачи. Хотя, когда мы выиграли одно очко у «Чжэцзян» (101:100), в их команде с мячом находились в основном китайские игроки.

— Как тебе вообще уровень местных игроков? Многие сетуют, что несмотря на такой жесткий лимит, у сборной Китая все равно нет высоких результатов.

— Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

— У нас, к сожалению, такого почти нет.

— Недавно разговаривали на эту тему с папой, друзьями. Тут играет один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас в первой четверти играет один русский, во второй четверти — могут появиться два в лучшем случае. А третью и четвертую на паркете в основном иностранцы. Порой рубятся пять на пять. Что тут сказать?

— Честно, я за тот лимит, который помог сборной добиваться успехов при Дэвиде Блатте, когда на паркете обязательно должно было находиться два русских. Ты же застал тот период. Что скажешь?

— Он реально помогал местным игрокам. Даже если не брать результаты сборной, на этом лимите выросло целое поколение сильных баскетболистов. Многие ребята до сих пор на ведущих ролях.

По уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА

— Баскетбол — игровой вид спорта номер один в Китае?

— Думаю, что да. Посещаемость крутая. Например, на всех домашних играх «Шаньси» был полный зал. Фанаты болеют громко, кричат, поют. Атмосфера очень похожа на НБА. Плюс, как я успел понять, на ТВ много тематических программ, посвященных CBA. У различных роликов Лиги многомиллионные просмотры. В целом по уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА. К Евролиге интерес в разы меньше.

— Видел видео, где толпа фанатов встречает тебя на выходе с арены...

— Причем к тому моменту я уже 40 минут как вышел из раздевалки. Сначала раздавал автографы и фотографировался с людьми в коридоре, потом на арене. Только затем прошел к машине, где тоже были наши болельщики. Очень благодарные, приветливые, добрые люди. Еще они очень радостные, абсолютно нет никакого негатива.

— Ты самый популярный у болельщиков?

— Сложно сказать. Видел, что с нашим тренером также очень многие хотят сфотографироваться. Он работает здесь не первый год и завоевал большую любовь фанатов.

— А твои майки уже поступили в продажу?

— Да, уже много раз подписывал свои игровые джерси. В городе меня уже все знают. Не только меня, но и всю семью. Настю, Кору, Соню. Постоянно слышу: «семья Шведа, семья Шведа». Причем они стараются говорить по-русски. Правда, я поражен, насколько это добрый народ и какая тут приятная атмосфера.

Алексей Швед с дочерьми. Фото CBA

— Кстати, почему взял 10-й номер?

— Я провел под ним один чемпионат в сборной. Это было довольно давно, сейчас же выбор сделали дети. Мы предложили им много разных вариантов, и они остановились на десятке.

— Тебя часто задействуют в медиактивностях? Завалили запросами на интервью?

— У меня было несколько интервью, но меня всегда спрашивали: если хочешь, можно отказаться. Я соглашался, все проходило очень комфортно, дружелюбно.

— Вы обыграли «Пекин», в котором блистал Стефон Марбори. Видел его статую перед ареной?

— Да, его тут обожают. Можно сказать, что Стефона знает весь Китай. Круто, что он так продлил свою карьеру и, можно сказать, стал лицом CBA. А после окончания карьеры остался работать в Поднебесной.

— Кстати, Марбори начинал китайский этап карьеры именно в «Шаньси». Также за команду выступал аргентинец Луис Скола. Воспоминания о них как-то отображены на домашней арене?

— Нет, но я разговаривал с руководством о Сколе. Мне сказали, что он тоже приехал с семьей, дисциплинированный, порядочный, классный парень.

— А уже успел почувствовать культ Яо Мина в стране?

— Думаю, что два самых популярных человека в Китае, — это Яо Мин и Джекки Чан. Когда Яо поехал играть в НБА, то подписал контракт почти со всеми китайскими брендами. Сейчас владеет баскетбольным клубом «Шанхай», так что у нас, может быть, будет возможность пересечься. Я поиграл против него в товарищеских матчах, когда мы встречались со сборной Китая. Это хорошие воспоминания.

— Из твоих бывших партнеров по «Химкам» в «Шаньси» играли Малкольм Томас и Грег Монро. Советовался с ними перед переходом?

— Да, мы общались с Малкольмом. Где жил, куда ходил, но на самом деле здесь многое поменялось. Тайюань пять лет назад и сейчас — это огромная разница. Город сильно разросся. Вообще в Поднебесной все очень быстро развивается, строительство идет невероятными темпами. Например, удивился, когда узнал, что в стране есть мегаполисы, которые возникли всего 30 лет назад на месте деревушек. Сейчас же там проживает по 25-30 миллионов.

— Летом в «Гуанчжоу» перешел Даллас Мур, с которым вы играли в ЦСКА и хорошо общались вне паркета. Сейчас поддерживаете связь?

— Постоянно переписываемся. Оказалось, что Даллас и Айзея [Тэйлор] кузены. Такое совпадение.

Дочки в восторге от нашего переезда

— С Тэйлором живете по соседству?

— Да, все живем в хорошем отеле. Моей семье дали один стандартный номер, один побольше. Всем так комфортно, в том числе детям. Кстати, тут для них очень много развлечений. Девочки уже ходили на фигурное катание, на танцы. Они в восторге от нашего переезда.

— Что их особенно впечатлило?

— Наверное, местный Диснейленд. Они ходили туда с Настей, и она говорит, что было реально классно. Классический Диснейленд пластмассовый. Этот более прикольный и реалистичный.

Дочь Алексея Шведа Кора на фигурном катании. Фото из архива Алексея Шведа

— Няни Сони и Коры присоединятся к вам?

— Да, мы их ждем. Они занимаются оформлением документов, и мы скоро воссоединимся. На самом деле многие хотят приехать в гости. Ждем родителей, сестер, друзей. Сейчас довольно легко сделать визу в Китай. Плюс есть прямые перелеты.

— У тебя есть водитель? Как ориентируешься в городе?

— Водителя нет. На тренировки и домой нас возит клубная машина. Если хочешь доехать до молла или в супермаркет, то вызываешь такси. Понятно, что пришлось разобраться с местными приложениями. В основном они все на китайском, везде требуется регистрация. Поэтому завел китайский номер и стало полегче. Понятно, что это не проблема. Еще пару недель, и все освоим.

— Вообще возникает много бытовых вопросов?

— Я бы не сказал. Единственное, что в Москве мы привыкли, что можно собрать корзину продуктов онлайн за пять минут в приложении. Тут с этим потяжелее.

— А как с питанием? В основном ходите в европейские рестораны?

— Еще ни разу не были в европейском заведении. Настя хорошо готовит либо мы едим местную кухню. Она очень вкусная, не зря Шаньси называют гастрономической столицей Китая. Многие блюда я даже пробовал в Москве. Мне нравится. Особенно лапша, которой здесь очень много разных видов. Видел, что местные едят ее даже на завтрак. Очень вкусный рис, много мяса: свинина, говядина, утка. Плюс морепродукты на любой вкус: крабы, раки, моллюски, устрицы... Также их почти везде можно попросить сделать пасту, наггетсы, стейк... Так что с едой никаких проблем.

Настасья Швед с дочками. Фото из архива Алексея Шведа

— Местный стритфуд готовы попробовать?

— Почему нет? Тут это популярное направление, на улицах стоят большие очереди за едой. Она не лежит на прилавке полдня, а блюдо из свежих продуктов начинают готовить после заказа. Надо подождать, но так вкуснее.

У меня вообще не было предложений из России. Ни одного

— Уже скучаешь по чему-то/кому-то в России?

— Главное, что семья со мной. Это очень помогает и вдохновляет. Скучаю же по родителям, но мы общаемся каждый день. Надеюсь, скоро увидимся вживую. Немного скучаю по Москве, друзьям, но есть уверенность, что я сделал правильный выбор. Честно, кайфую от Китая.

— Сначала было немного обидно, что у тебя не срослось с «Црвеной Звездой», но сейчас понимаю, что в Китае ты тоже получишь очень крутой опыт.

— Конечно. Я уже играл в Евролиге, играл в НБА, теперь наступило время Китая. У меня вообще не было предложений из России. Ни одного. Зато были конкретные варианты с клубами — участниками Евролиги. Перед подписанием контракта с «Шаньси» один клуб, не сербский, прислал нормальные условия, но я сказал Обраду [Фимичу, агент Алексея Шведа], что выбираю Китай. Захотелось попробовать что-то новое. Плюс повторюсь, тут высокий уровень. Большой интерес болельщиков, очень приятные люди, а в команде во всем пытаются тебе помочь.

— Если все будет хорошо складываться, то, может, останешься в Китае надолго и станешь местной легендой?

— Далеко не загадываю. Хотя уже пошли разговоры про контракт на следующий год. Говорю, ребята, я только начал. Давайте посмотрим, как все будет развиваться.

— Самый высокий результат в истории «Шаньси» — это полуфинал CBA в сезоне-2011/12. Есть желание помочь клубу как минимум повторить этот результат?

— Конечно. У нас классная команда. Постепенно сыгрываемся. Если в первых двух играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны. Мне нравится наш прогресс. Хотел бы сказать спасибо своему агенту, что смог найти мне такой вариант, болельщикам из России, кто продолжает следить за моей карьерой. Мне очень приятно ваше внимание.