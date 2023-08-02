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Шабалкин — о нападении: «Избиение остановили проходящие мимо люди. Не помню кто вызвал скорую»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин рассказал о нападении в подмосковных Химках.

1 августа стало известно, что 36-летний баскетболист был избит и госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

 
Никита Шабалкин. Скандально известный баскетболист подрался с хозяином автомойки. Чемпион Европы Шабалкин — в больнице

«Только сейчас начал приходить в себя и могу прокомментировать инцидент. В настоящий момент о произошедшем много пишут. Я не могу держать вас в неведении и считаю своим долгом рассказать о произошедшем.

Первого августа я приехал на один из своих строительных объектов с целью уточнения и закрытия выполненных подрядчиком объемов работ. У меня было подтверждение, что заявленные к приемке работы не соответствует действительности, а в качестве подтверждения имелись записи с камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня — я не ожидал нападения. Избиение остановили проходящие мимо люди. После я зашел в кафе смыть кровь, где на меня опять набросился Бабаян с группой рабочих — мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов. Кто вызвал скорую и все последующие события — не помню», — приводит слова Шабалкина Sport24.

Также спортсмен отметил, что хочет, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны.

«Мне непросто комментировать ситуацию публично, я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Я за мирное решение любых вопросов. После того, как я оставил спорт, я закончил строительный университет и занялся строительством. В качестве девелопера я реализовал жилой комплекс, фитнес-центр, сейчас в работе несколько проектов, где помимо жилья будут построены социально значимые для людей объекты, и, конечно, для меня на первом месте развитие нашей Московской области. Ну и уж точно я не хочу возвращения в 90-е с решением конфликтов путем драки с возможными печальными последствиями», — сказал Шабалкин.

Ранее член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов прокомментировал избиение чемпиона Евробаскета-2007.

Шабалкин выступал за «ЦСК ВВС-Самару», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России Шабалкин выиграл чемпионат Европы-2007, а также завоевал бронзу Евробаскета-2011.

Источник: Sport24
баскетбол
Никита Шабалкин
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